Политический вестник

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Киев назвал страну-посредника в переговорах с Россией по "Азовстали"

Киев назвал страну-посредника в переговорах с Россией по "Азовстали"

Украина не оставляет попыток разрешить ситуацию на мариупольском предприятии «Азовсталь», где, как предполагается, заблокированы до 2000 военнослужащих Украины, в том числе боевики националистического батальона «Азов*» (запрещен законом РФ).

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