Киев назвал страну-посредника в переговорах с Россией по "Азовстали"

Украина не оставляет попыток разрешить ситуацию на мариупольском предприятии «Азовсталь», где, как предполагается, заблокированы до 2000 военнослужащих Украины, в том числе боевики националистического батальона «Азов*» (запрещен законом РФ).
Украина не оставляет попыток разрешить ситуацию на мариупольском предприятии «Азовсталь», где, как предполагается, заблокированы до 2000 военнослужащих Украины, в том числе боевики националистического батальона «Азов*» (запрещен законом РФ).
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