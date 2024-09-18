Действующий под позывным «Аид» офицер разведки отряда специального назначения «Ахмат» проинформировал о том, что военнослужащим Вооружённых сил Российской Федерации удалось разгромить на Суджинском участке линии боевого соприкосновения группу солдат прибывшей из Соединённых Штатов Америки ЧВК Forward.