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Бойцы ВС России уничтожили американцев из ЧВК Forward под Суджей

Бойцы ВС России уничтожили американцев из ЧВК Forward под Суджей

Действующий под позывным «Аид» офицер разведки отряда специального назначения «Ахмат» проинформировал о том, что военнослужащим Вооружённых сил Российской Федерации удалось разгромить на Суджинском участке линии боевого соприкосновения группу солдат прибывшей из Соединённых Штатов Америки ЧВК Forward.

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