Действующий под позывным «Аид» офицер разведки отряда специального назначения «Ахмат» проинформировал о том, что военнослужащим Вооружённых сил Российской Федерации удалось разгромить на Суджинском участке линии боевого соприкосновения группу солдат прибывшей из Соединённых Штатов Америки ЧВК Forward.
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