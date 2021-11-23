Пентагон не стал комментировать версию гибели Курска после столкновения с подлодкой НАТО

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США в понедельник не стало комментировать информацию, согласно которой российская атомная подводная лодка "Курск" якобы могла затонуть в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО.
ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США в понедельник не стало комментировать информацию, согласно которой российская атомная подводная лодка "Курск" якобы могла затонуть в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО.
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