Минторг США объявил о заградительных пошлинах для четырех стран в Азии

Министерство торговли США объявило о введении новых пошлин на импорт солнечных панелей из четырех стран Юго-Восточной Азии, производители из которых, якобы наводнили рынок несправедливо дешевыми товарами, пишет издание Malay Mail 30 ноября.
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