Британцы раскритиковали заявление Сырского о России, потому что оно выглядит несколько странным. Главком ВСУ Сырский заявил, что наступление российских военных на Украину способствовала сухая и теплая погода.
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