Путин-Лукашенко: Нацизм будет добит

Вчера главы России и Белоруссии на памятных мероприятиях к 80-летию снятия блокады Ленинграда в унисон произнесли важнейшие слова о готовности добить нацизм Запада — фактически дали клятву друг другу и русскому народу.
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