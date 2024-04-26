Киркоров получил штраф за неуплату штрафа

Такое решение принял суд в Москве Мировой судья судебного участка 371 Таганского района Москвы признал певца Филиппа Киркорова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».
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