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Илон Маск готов разрешить Украине использовать Starlink для ударов дронами по России

Илон Маск готов разрешить Украине использовать Starlink для ударов дронами по России Об этом сообщает Financial Times.

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