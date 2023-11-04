Кандидат в президенты США: Вашингтон ведет закулисные переговоры с Киевом о мире на Украине

© Пресс-служба президента Украины В США признали необходимость мирного договора, считает Вивек Рамасвами Западные политики за кулисами начали обсуждать с Киевом условия заключения мира между Россией и Украиной.
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