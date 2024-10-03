Firaxis анонсировала системные требования Sid Meier’s Civilization VII — для игры на «ультр...

Firaxis анонсировала системные требования Sid Meier’s Civilization VII — для игры на «ультрах» нужна RTX 4070 и 32 Гбайт оперативной памятиДо релиза глобальной стратегии Sid Meier’s Civilization VII остаётся ещё больше четырёх месяцев, но разработчики из Firaxis Games решили не терять времени и объявили системные требования игры уже сейчас.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)