Firaxis анонсировала системные требования Sid Meier’s Civilization VII — для игры на «ультр...

Firaxis анонсировала системные требования Sid Meier’s Civilization VII — для игры на «ультрах» нужна RTX 4070 и 32 Гбайт оперативной памятиДо релиза глобальной стратегии Sid Meier’s Civilization VII остаётся ещё больше четырёх месяцев, но разработчики из Firaxis Games решили не терять времени и объявили системные требования игры уже сейчас.