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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Firaxis анонсировала системные требования Sid Meier’s Civilization VII — для игры на «ультр...

Firaxis анонсировала системные требования Sid Meier’s Civilization VII — для игры на «ультр...

Firaxis анонсировала системные требования Sid Meier’s Civilization VII — для игры на «ультрах» нужна RTX 4070 и 32 Гбайт оперативной памятиДо релиза глобальной стратегии Sid Meier’s Civilization VII остаётся ещё больше четырёх месяцев, но разработчики из Firaxis Games решили не терять времени и объявили системные требования игры уже сейчас.

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