Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 603 подписчика

УМВД выявило подростков за хулиганство на мемориале в Кисловодске

УМВД выявило подростков за хулиганство на мемориале в Кисловодске

Правоохранительные органы в Кисловодске установили личности подростков, устроивших хулиганство на мемориале "Журавли".

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Helen
Helen

"Подростки привлекли внимание правоохранителей своим вызывающим и агрессивным поведением....." ставлю на черное 🥲🥲🥲