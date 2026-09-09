Станцию метро «Спортивная» перекроют пожарные Новосибирска 10 сентября

Как сообщают в ГУ МЧС по Новосибирской области, 10 сентября с 01:00 до 03:00 ночи, на станции метро «Спортивная» в Новосибирске пройдут тактико-специальные учения экстренных служб по условному устранению последствий аварии в метрополитене.