Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Картофель уже 160р в Пятерочке.В России подешеве...
  • Дмитрий Зайцев
    В поликлинниках Московской области  и так врачи из Ташкента и Самарканда. Имена и фамилии хрен выговоришь.Минздрав планируе...
  • Михаил
    Мигрантами не знающими русского языка и медицины?Минздрав планируе...

Педиатр Морозова: для защиты от ротавируса нужно пить бутилированную воду

Педиатр Морозова: для защиты от ротавируса нужно пить бутилированную воду

Кандидат медицинских наук, педиатр клиники «Медицина» (академика Ройтберга) Екатерина Морозова рассказала о важности соблюдения простых мер предосторожности, чтобы отдых у моря или в жарких странах не закончился ротавирусной инфекцией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх