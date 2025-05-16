Педиатр Морозова: для защиты от ротавируса нужно пить бутилированную воду

Кандидат медицинских наук, педиатр клиники «Медицина» (академика Ройтберга) Екатерина Морозова рассказала о важности соблюдения простых мер предосторожности, чтобы отдых у моря или в жарких странах не закончился ротавирусной инфекцией.
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