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Товарищеские матчи. «Краснодар» сыграет с «Волеренгой», «Арсенал» против «Акрона»

Товарищеские матчи Клубы РПЛ проводят контрольные игры в преддверии весенней части сезона. Турция, Анталья Нижний Новгород Россия – Дечич Черногория – 11:00   Турция, Белек Арсенал Тула – Акрон – 11:30   Арсенал Тула Россия – Нови-Пазар Сербия – 17:00   ОАЭ, Шарджа Урал – Родина – 16:30   Испания, Марбелья Краснодар Россия – Волеренга Норвегия – 18:00   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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