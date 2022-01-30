Товарищеские матчи. «Краснодар» сыграет с «Волеренгой», «Арсенал» против «Акрона»

Товарищеские матчи Клубы РПЛ проводят контрольные игры в преддверии весенней части сезона. Турция, Анталья Нижний Новгород Россия – Дечич Черногория – 11:00 Турция, Белек Арсенал Тула – Акрон – 11:30 Арсенал Тула Россия – Нови-Пазар Сербия – 17:00 ОАЭ, Шарджа Урал – Родина – 16:30 Испания, Марбелья Краснодар Россия – Волеренга Норвегия – 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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