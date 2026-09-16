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Царьград

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В Краснодаре устраняют порыв трубы: дом на Российской остался без воды

В Краснодаре устраняют порыв трубы: дом на Российской остался без воды

В Прикубанском округе Краснодара устраняют порыв подземного трубопровода, из-за которого без холодного водоснабжения остался жилой дом №128 на улице Российской.

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