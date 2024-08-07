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7 августа 1932 года вышел «Закон о трех колосках»

7 августа 1932 года вышел «Закон о трех колосках»

«Закон от трех колосках» и «Указ семь-восемь» - неофициальные наименования одного и того же документа, Постановления ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности».

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