7 августа 1932 года вышел «Закон о трех колосках»

«Закон от трех колосках» и «Указ семь-восемь» - неофициальные наименования одного и того же документа, Постановления ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности».