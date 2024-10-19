Принц Уильям рассказал, кто спит с ним в постели помимо Кейт Миддлтон

В недавнем разговоре с 42-летней Луизой Харланд, который произошел во время визита принца Уильяма в колледж герцогства Сток-Климсленд в Корнуолле, выяснилось, что он делит свою постель с домашним питомцем.
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