Министр иностранных дел КНР провел переговоры с главой МИД Лаоса

Пекин, 13 марта /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Китая Ван И в четверг в Пекине провел переговоры с министром иностранных дел Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом, в ходе которых главы внешнеполитических ведомств обоих государств пообещали продвигать строительство китайско-лаосского сообщества единой судьбы.