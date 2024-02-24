Переехавшая в Британию туристка описала самые отвратительные привычки англичан

Новозеландская туристка, переехавшая в Британию, высказалась о наиболее неприятных чертах англичан. Среди отрицательных аспектов, таких как “кричалки” на футбольных матчах, она также указала на повседневные моменты, которые вызывают у нее отторжение.
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