Участник СВО из Прикамья планирует стать депутатом

Он будет представлять в думе 17 избирательный округ.Штурмовик и участник движения специальной военной операции Валерий Миронов решил стать депутатом и баллотироваться в городскую думу Добрянки Пермского края.
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