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Появились кадры моста через реку Сейм в Курской области сразу после удара ВСУ

Появились кадры моста через реку Сейм в Курской области сразу после удара ВСУ

Опубликовано видео моста через Сейм Курской области сразу после удара ВСУ В сети появились новые кадры моста через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, снятые сразу после первого удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
все мосты на территории бывшей украины   а теперь террористической территории  404 должны уничтожаться!!!!
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