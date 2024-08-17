Появились кадры моста через реку Сейм в Курской области сразу после удара ВСУ

Опубликовано видео моста через Сейм Курской области сразу после удара ВСУ В сети появились новые кадры моста через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, снятые сразу после первого удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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