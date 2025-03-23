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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ардашев о марафоне: «Первые 40 км не нужно дергаться. Если кто‑то будет один будет выбегать, не страшно»

Сегодня в Сыктывкаре проходит мужской классический масс-старт на 50 км. «50 км, первые километры не нужно лезть вперед, даже первые 40 км не нужно дергаться.

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