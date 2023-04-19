Александра Степанова о смене тренеров: «Уход был тяжелый. Было непросто разговаривать, смотреть в глаза, общаться»

Ранее Степанова и Иван Букин тренировались у Ирины Жук и Александра Свинина. «Мы с самого детства с ними, Ирина Владимировна и Александр Васильевич воспитали нас, прошли с нами путь от детей до более-менее взрослых людей.
Популярные статьи
- Фанаты «Арсенала» вывесили баннер «Свободу Эвану Гершковичу». Журналист арестован в России по подозрению в шпионаже
- Сборную России не допустили до участия в квалификации к Евробаскету-2025
- «Спросил Обаму: «Почему вы не признали геноцид армян? Вы обещали». Он был в шоке. Охрана хотела меня побыстрее проводить». Мовсисян о встрече с президентом США
Свежие комментарии