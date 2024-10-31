В Алтайском крае за сбыт наркосодержащего растения гармалы на рынке Барнаула оперативники задержали двоих родственников

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в здании одного из рынков города Барнаула оперуполномоченные Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю при содействии сотрудников Управления по вопросам миграции, Центра кинологической службы и бойцов СОБР Росгвардии задержали двоих уроженцев Средней Азии – дядю и племянника, которые нелегально реализовывали наркотические средства в торговых точках по продаже сухофруктов.