Матч Звезд КХЛ 2023: программа, участники, где смотреть

Матч Звезд Континентальной Хоккейной Лиги в сезоне 2023-2024 года принимает Санкт-Петербург. В течение двух дней 9 и 10 декабря на «СКА Арене» лучшие игроки лиги продемонстрируют свое мастерство в различных индивидуальных конкурсах и сыграют в мини-турнире в формате три на три.