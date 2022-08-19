Принц Уильям и Кейт Миддлтон продолжают нарушать королевские традиции: это коснулось новой школы Джорджа и Шарлотты

О переезде принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Виндзор стало известно несколько месяцев назад. Герцоги вместе со своими детьми — принцами Джорджем, Луи и принцессой Шарлоттой будут жить в коттедже Аделаида в Виндзоре, рядом с королевой Елизаветой II.