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Хабек: распад коалиции в Германии связан с отказом финансировать Украину

Хабек: распад коалиции в Германии связан с отказом финансировать Украину

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что распад правящей коалиции, состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и партии «зеленых», произошел из-за отказа министра финансов Кристиана Линднера выделить дополнительные средства для Украины в бюджете на 2025 год.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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