Хабек: распад коалиции в Германии связан с отказом финансировать Украину

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что распад правящей коалиции, состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и партии «зеленых», произошел из-за отказа министра финансов Кристиана Линднера выделить дополнительные средства для Украины в бюджете на 2025 год.
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