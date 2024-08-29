55-летнего жителя Мурино спасают врачи в НИИ скорой помощи. У него ожоги 50 процентов тела 2-3 степени.
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55-летнего жителя Мурино спасают врачи в НИИ скорой помощи. У него ожоги 50 процентов тела 2-3 степени.