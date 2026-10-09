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Заикина — золото, Стрельцова — серебро, Принева — бронза: российские фигуристки заняли весь пьедестал на Мемориале Дениса Тена

Заикина — золото, Стрельцова — серебро, Принева — бронза: российские фигуристки заняли весь пьедестал на Мемориале Дениса Тена

На Мемориале Дениса Тена в Алма‑Ате весь пьедестал в женском одиночном катании заняли российские фигуристки — и борьба за медали получилась предельно плотной.

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