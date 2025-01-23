Open AI, Oracle и SoftBank инвестируют 500 миллиардов долларов в проект искусственного интеллекта «Stargate»

Соединенные Штаты получат до 500 миллиардов долларов частных инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта от Stargate, совместного предприятия, возглавляемого Open AI, Oracle и SoftBank, объявил во вторник президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters.
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