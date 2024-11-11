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Закон, порядок, государство

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Житель Самарской области предстанет перед судом за незаконное хранение наркотиков

Житель Самарской области предстанет перед судом за незаконное хранение наркотиков

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории города Октябрьска, Следственного управления МУ МВД России «Сызранское» завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

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