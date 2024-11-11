Житель Самарской области предстанет перед судом за незаконное хранение наркотиков

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории города Октябрьска, Следственного управления МУ МВД России «Сызранское» завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.
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