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«Зенит» в 6 очках от титула, Щербакова не пойдет к Путину, Гран-при России по ФК отменен, травма Овечкина не серьезна, победа «Юве» с голом на 88-й, россияне из «Тампы» в Белом доме и другие новости

«Зенит» в 6 очках от титула, Щербакова не пойдет к Путину, Гран-при России по ФК отменен, травма Овечкина не серьезна, победа «Юве» с голом на 88-й, россияне из «Тампы» в Белом доме и другие новости

1. «Зенит» достаточно легко победил «Краснодар» (3:1), оторвался от «Динамо» на 6 баллов и находится в 6 очках от чемпионства.

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