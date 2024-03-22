Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

33 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    Приезжаю на рыбалку на Ахтубу в августе. Все магазины и магазинчики просто завалены воблой с икрой. Причём начиная от...Сматывайте удочки...
  • Ed
    Другого варианта из разумных нет!Дмитрий Медведев ...
  • людмила коптякова
    Браво, Дмитрий Анатольевич!Дмитрий Медведев ...

В Астраханской области бывшего ио замглавы районной администрации осудили на 7,5 лет за взятки

В Астраханской области бывшего ио замглавы районной администрации осудили на 7,5 лет за взятки

Он разрешил незаконные действия с земельными участками. В Володарском районе завершился судебный процесс в отношении 47-летнего бывшего исиполняющего обязанности заместителя главы районной администрации, обвиненного в получении взяток.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору