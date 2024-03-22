В Астраханской области бывшего ио замглавы районной администрации осудили на 7,5 лет за взятки

Он разрешил незаконные действия с земельными участками. В Володарском районе завершился судебный процесс в отношении 47-летнего бывшего исиполняющего обязанности заместителя главы районной администрации, обвиненного в получении взяток.
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