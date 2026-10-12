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Правые группировки атаковали лагерь на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде

Правые группировки атаковали лагерь на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде

Группа ультрас с флагами Испании, франкистскими и фалангистскими символами атаковала палаточный лагерь в защиту жилья на площади Пуэрта-дель-Соль, сообщила Национальная полиция 12 октября в прямой трансляции канала 24 horas.

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