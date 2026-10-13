Планирование — это не про "быстро забеременеть", а про снижение рисков для матери и ребенка и повышение шансов на благополучное вынашивание Женщины, планирующие беременность, стремятся к правильному подходу, но часто действуют интуитивно и допускают ошибки.
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