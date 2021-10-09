В Вологодской области завершили ремонт на автотрассе А-119 от Вологды до села Молочного

ТАСС, 9 октября. Ремонт участка автодороги А-119 от Вологды до села Молочного протяженностью 8,7 км и стоимостью 2,3 млрд рублей завершили в Вологодской области.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
Свежие комментарии