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В Вологодской области завершили ремонт на автотрассе А-119 от Вологды до села Молочного

ТАСС, 9 октября. Ремонт участка автодороги А-119 от Вологды до села Молочного протяженностью 8,7 км и стоимостью 2,3 млрд рублей завершили в Вологодской области.

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