В России может подорожать кофе из-за низкого урожая

Низкий урожай кофе в странах Латинской Америки может стать причиной подорожания этого напитка в мире и в России, сообщил ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный 29 августа РИА Новости.