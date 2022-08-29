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В России может подорожать кофе из-за низкого урожая

В России может подорожать кофе из-за низкого урожая

Низкий урожай кофе в странах Латинской Америки может стать причиной подорожания этого напитка в мире и в России, сообщил ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный 29 августа РИА Новости.

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