Бойцы сотни УПА «Львы» на охране учредительного собрания Украинского главного освободительного совета в районе сёл Сприня и Недильна, июль 1944 года Поездка в райцентр, визит к врачу, отказ вступить в вооружённый отряд — за подобные поступки житель западноукраинского села мог попасть под подозрение националистического подполья.