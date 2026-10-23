Бойцы сотни УПА «Львы» на охране учредительного собрания Украинского главного освободительного совета в районе сёл Сприня и Недильна, июль 1944 года Поездка в райцентр, визит к врачу, отказ вступить в вооружённый отряд — за подобные поступки житель западноукраинского села мог попасть под подозрение националистического подполья.
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