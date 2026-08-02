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Газета.ру

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GIE: запасы газа в хранилищах Европы близки к историческому антирекорду

GIE: запасы газа в хранилищах Европы близки к историческому антирекорду

Нетто-закачка (разница между объемом закачки и отбора) газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) в июле оказалась минимальной за шесть лет на фоне жары и падения импорта сжиженного природного газа (СПГ), а запасы в ПХГ по итогам месяца были близки к историческому антирекорду.

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