Раскрыт главный секрет человеческого мозга: что делает нас людьми

Новое исследование, проведенное командой ученых под руководством UT Southwestern Medical Center, проливает свет на клеточные и молекулярные особенности человеческого мозга, которые отличают современных людей от приматов и древних предков.
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