Мексика: По меньшей мере двое полицейских получили ранения после того, как 4 августа боевики открыли огонь из автомобиля с патрульной маркировкой на дороге Сантьяго-Тустла-Исла недалеко от Тибернала в Сантьяго-Тустла, штат Веракрус.
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