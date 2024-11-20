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В США заявили о праве России бить по НАТО

В США заявили о праве России бить по НАТО

После разрешения президента США Джо Байдена бить американским оружием по территории России Североатлантический альянс стал участником конфликта на Украине, из-за чего РФ имеет все права наносить ответные удары по инфраструктуре НАТО.

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Комментарии
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Александр
Совершенно верно. Только мы не воюем со странами членами НАТО, а уничтожаем оружие принадлежащее украине.
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12 час.

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