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Память преподобного Ефрема Сирина верующие чтут 10 февраля 2025 года

Память преподобного Ефрема Сирина верующие чтут 10 февраля 2025 года

Память преподобного Ефрема Сирина верующие чтут 10 февраля 2025 года Clickio10 февраля православные верующие отмечают память преподобного Ефрема Сирина — святого, чья жизнь и труды остаются в центре духовного внимания на протяжении многих веков.

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