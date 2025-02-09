Память преподобного Ефрема Сирина верующие чтут 10 февраля 2025 года Clickio10 февраля православные верующие отмечают память преподобного Ефрема Сирина — святого, чья жизнь и труды остаются в центре духовного внимания на протяжении многих веков.
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