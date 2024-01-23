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Вирусолог Летаров сказал, что Россию могут обвинить в пандемии «болезни Х»

Вирусолог Летаров сказал, что Россию могут обвинить в пандемии «болезни Х»

Комментируя aif.ru публикацию британского издания The Guardian о найденных в сибирской мерзлоте древних «зомби»-вирусах, доктор биологических наук, вирусолог Андрей Летаров ответил на вопрос, не может ли она быть проявлением русофобии.

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