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Царьград

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Страны ООН не хотят восстанавливать Украину. Решение уже принято

Страны ООН не хотят восстанавливать Украину. Решение уже принято

Декларацию "Большой семёрки" о восстановлении Украины поддержали только около 30 стран ООН из 193.Только около 30 стран - членов Организации объединённых наций поддержали Декларацию "Большой семёрки" о помощи в восстановлении Украины.

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