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Лавров и глава МИД Бразилии обсудили двусторонние отношения

Лавров и глава МИД Бразилии обсудили двусторонние отношения

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой двусторонние межгосударственные контракты и предстоящее участие президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

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