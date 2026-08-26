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Овнам в сентябре крупно повезет: что готовят звезды и почему позже придется платить по счетам

Овнам в сентябре крупно повезет: что готовят звезды и почему позже придется платить по счетам

Сентябрь 2026 года для Овнов разделится на две части. В первую половину месяца небесные светила будут благоволить авантюристам и искателям приключений, тогда как вторая половина потребует от представителей огненного знака недюжинной самодисциплины и прагматизма.

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