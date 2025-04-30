Суд Новосибирска конфисковал 100 млн рублей у экс-директора двух компаний

Новосибирский областной суд изъял 100 млн рублей в пользу государства у Евгения Грибова, бывшего директора компаний "Пласттрейд" и "Садовод", за легализацию имущества, полученного мошенническим путем с использованием земельных участков в Бердске.
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