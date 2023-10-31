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Zero Hedge

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Bidenomics: Typical US Family Would Pay $9,100 To Comply With 'Dream House' Climate Wish List

Bidenomics: Typical US Family Would Pay $9,100 To Comply With 'Dream House' Climate Wish List

Bidenomics: Typical US Family Would Pay $9,100 To Comply With 'Dream House' Climate Wish List The Biden administration's war on fossil fuels would cost the average American household more than $9,100 per year, according to a consumer watchdog.

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