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Спортивные чиновники Кузбасса предстанут перед судом за крупные взятки

Спортивные чиновники Кузбасса предстанут перед судом за крупные взятки

Чиновников осудят по скандальному делу о крупных взяткахВ Кузбассе перед судом предстанут экс-руководитель регионального центра спортивных сооружений Кузбасса и его экс-заместитель.

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